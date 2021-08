En México, ¿qué canal pasa la Supercopa Chelsea vs Villarreal, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

Los Blues y el Submarino Amarillo dan el banderazo de salida al futbol europeo.

Las temporadas en el futbol europeo están por comenzar, y el partido que acostumbra inaugurar las actividades es la Supercopa Europea, la cual disputan los campeones de la última edición de Champions y Europa League.

El Chelsea se medirá contra el Villarreal en Windsor Park, inmueble de Reino Unido. Los Blues desean sumar su segundo título tras fracasar en sus últimos tres intentos, mientras el Submarino Amarillo disputará por primera ocasión este cotejo.

Contenidos:

La expectación por el comienzo del futbol de clubes en todo el mundo es grande, pareciendo por las propuestas de ambos conjuntos que se tendrá un partido espectacular lleno de ocasiones de peligro en los arcos.

A continuación en Goal te enseñamos la información correspondiente para la televisión mexicana.

DÍA Y HORARIO DEL CHELSEA VS VILLARREAL EN MÉXICO

El cotejo entre Chelsea y Villarreal está programado para el miércoles 11 de agosto de 2021 a las 14:00 horas (Tiempo del Centro de México) .

TRANSMISIÓN DEL CHELSEA VS VILLARREAL EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el partido podrá verse en TUDN.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Desafortunadamente para la mayoría de la audiencia, este partido será transmitido a través de televisión de paga.

¿QUÉ CANAL ES EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Sistema SKY IZZI MEGACABLE DISH TOTAL PLAY TUDN 547 / 1547 (HD) 501 / 890 (HD) N / A N / A 503

¿CÓMO VER CHELSEA VS VILLARREAL EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de TUDN y Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

PROBABLES ALINEACIONES

Chelsea: Mendy; Silva, Azpilicueta, Rudiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Havertz; Werner.

Villarreal: Asenjo; Peña, Mandi, Cuenca, Pedraza; Foyth, Trigueros; Yeremi Pino, Alberto Moreno; Gerard, Fer Niño.