En México, ¿qué canal pasa Brasil vs Colombia, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

Los anfitriones buscan su tercera victoria al hilo cuando se midan ante el cuadro Cafetalero.

La Copa América 2021 continúa con la fase de grupos y en este cierre de la primera etapa se presenta un atractivo duelo entre Brasil y Colombia. Los anfitriones llegan a la cita como los grandes favoritos, pero los Cafetaleros buscarán su segunda victoria para arruinarle el invicto a sus rivales.

Tras ganar sus primeros dos cotejos ante Venezuela y Ecuador, la Selección brasileña obtuvo un merecido descanso en la semana tres de actividades. Por su parte, Colombia llega a la cita con cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y el reciente descalabro ante Perú.

Este partido podrá disfrutarse en la República Mexicana, pues un sistema de cable cuenta con los derechos para transmitir todos los partidos de Copa América.

DÍA Y HORARIO DEL BRASIL VS COLOMBIA EN MÉXICO

El cotejo entre la Pentacampeona del mundo y la escuadra colombiana está programado para el miércoles 23 de junio de 2021 a las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México) .

TRANSMISIÓN DEL BRASIL VS COLOMBIA EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el sistema de cable SKY es el único que transmite las eliminatorias sudamericanas, así como distintas ligas europeas. Esto, por supuesto, en exclusiva para sus suscriptores.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Desafortunadamente para la mayoría de la audiencia, este únicamente se accede a él a través de la TV cerrada. O sea, no se encuentra disponible para la televisión gratuita. En otras términos: se necesita desembolsar una cantidad por mes para disfrutarlo en nuestras pantallas.

¿QUÉ CANAL ES SKY SPORTS EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Sky Sports nada más existe para un sistema de cable: el mismo Sky, puesto que es su oferta personalizada de programación deportiva. Léase que no está ni para Izzi, Megacable, Dish o Total Play .

El partido será transmitido en el canal 510 y 1510 en HD , donde se ofrece la transmisión de la Copa América .

¿CÓMO VER BRASIL VS COLOMBIA EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

Si contratase Sky, entonces BTG tiene un costo extra de 20 pesos mexicanos para poder seguir completamente en vivo los cotejos de las eliminatorias sudamericanas y muchos más del futbol europeo.

PROBABLES ALINEACIONES

Brasil: Alisson, Danilo, Militao, Marquinhos, Lodi, Casemiro, Fred, Paqueta, Richarlison, Neymar y Gabriel Jesús.

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo; Gustavo Cuéllar, Mateus Uribe, Luis Díaz; Juan Cuadrado, Luis Muriel, Duván Zapata.