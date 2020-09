Mexicano Marcelo Flores entrenó con el primer equipo del Arsenal

Pocas generaciones con tanto futuro se recuerdan como la familia Flores. Marcelo milita en las fuerzas inferiores del , mientras sus hermanas Tatiana y Silvana forman parte de los equipos femeniles del .

Marcelo tiene 16 años y ya ha vivido distintos pasajes en los equipos con límite de edad Gunners, teniendo tal vez su máximo logro este martes 8 de septiembre. Según el padre de los futbolistas, su hijo ya entrenó con el primer equipo, pudiendo trabajar con jugadores de primer nivel y bajo las órdenes de Mikel Arteta.

A través de las redes sociales, Rubén Flores colocó un mensaje de felicitación, calificando la experiencia como "irreal" y declarando su orgullo por la proeza conseguida por el chico que ya ha jugado con la Selección mexicana Sub 18.

Marcelo ha manifestado en distintas oportunidades su deseo por vestir la camiseta nacional, pese a también tener nacionalidad inglesa y canadiense.

Proud of this young man, today first time training with the first team. Experience was unreal !!!!!! ❤️⚽️ keep working hard son pic.twitter.com/OIOgYbFUYe