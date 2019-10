"Messi viene de Matrix"

El seleccionador Robert Moreno ha ofrecido una extensa entrevista a la 'BBC'

Otro personaje del fútbol que se rinde ante el talento de Lionel Messi. Esta vez, se trata del seleccionador español, Robert Moreno, que ha ofrecido una entrevista a la cadena británica ‘BBC’. El técnico catalán, que ya ha sacado el billete para disputar la próxima con , ha comentaod que Messi "viene de Matrix". El seleccionador ha comentaro con la prensa inglesa que no le gustó su manera de llegar al cargo, ya que "fue una lástima la forma cómo conseguí este trabajo porque nuestro líder Luis Enrique tuvo ese problema familiar gravísimo”, comentó.

Robert añade que el presidente de la RFEF le apoyó siempre: “Rubiales me pidió que comandara al equipo; siempre quise ser entrenador, pero jamás llegar a serlo de esta forma”, dijo. "He trabajado con Luis Enrique durante nueve años y he aprendido un montón de cosas que hubiera sido imposible aprender en otro lado”, añade. Por otro lado, comentó que "no tiene un perfil público y es normal que mucha gente no me conozca, pero los jugadores y los empleados de la RFEF, sí".

Preguntado sobre Messi, la gran figura del FC , el seleccionador español definió al argentino como alguien "que viene de Matrix", añadiendo que es, en su opinón, "el mejor jugador de la historia y en su momento, fue increíble verle cada día entrenarse”. Robert comenta respecto al diez del Barça que "es diferente a cualquier otra cosa. Tú no le puedes entrenar, tú estás con él, le acompañas”.

Por último, acerca de Sergio Ramos, el seleciconador nacional comentó que “cuando lo tienes como oponente le odias, pero cuando está en tu equipo, le amas. Es un gran jugador. El primero en entrenarse siempre y el que da la cara cuando se pierde y sale a hablar con la prensa. Sergio ama los que le odian, es así”.