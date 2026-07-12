Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Messi, tras superar a Suiza: «Lo que está pasando con Argentina no es normal»

L. Messi
Argentina
Switzerland
World Cup
Lautaro Martínez
Julián Álvarez
Argentina
Suiza

Creación de la historia

Lionel Messi, capitán de Argentina, afirmó que lo logrado por su selección en los últimos años «no es algo normal», tras avanzar a semifinales del Mundial 2026 al vencer a Suiza en cuartos.

Según el diario español «Marca», Messi celebró el pase a semifinales tras el sufrido duelo contra Suiza y afirmó: «Este grupo no deja de hacer historia y nunca se cansa de aspirar a más».

Sobre Julián Álvarez afirmó: «Marcó un gol magnífico, pero no es la primera vez. Tiene un disparo fantástico y lo demuestra desde hace tiempo; esta temporada con el Atlético de Madrid ha anotado tantos similares. Estoy muy contento con el resultado y de que Julián y Lautaro hayan marcado; necesitábamos sus goles».

Sobre volver a semifinales, Messi insistió: «Lo he dicho muchas veces. Este grupo siempre compite y nunca pierde la determinación ni las ganas de lograr más, y demuestra que está a la altura de las mejores selecciones. Como dije, lo que ha logrado este grupo no es habitual: ser campeones del mundo, ganar la Copa América y ahora volver a semifinales.

Y añadió: «Debemos disfrutar de lo que vivimos, como lo hace la afición. Enfrentaremos el partido como siempre y buscaremos llegar en la mejor forma».

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG

Messi se convirtió en el primer argentino en jugar tres semifinales de Mundial y añadió: «Es increíble estar otra vez entre las cuatro mejores. Este grupo sigue haciendo historia y no se cansa de aspirar a más. Hoy dimos un paso más y seguiremos compitiendo como siempre».

Sobre el duelo contra Inglaterra, Messi añadió: «Es especial: nunca les he enfrentado. Es una potencia y siempre es fantástico medirse a selecciones de este nivel, más aún en una semifinal del Mundial. Ahora debemos descansar, pues acumulamos muchos partidos y cansancio, y el grupo lo nota; queremos llegar en óptimas condiciones para seguir compitiendo».

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google