Messi: «Para mí, el Mundial de 2022 ya se ha acabado»

Lionel Messi, capitán de Argentina, mostró su alegría por sus logros antes de jugar su tercera final del Mundial.

Mañana domingo, él y sus compañeros desafiarán a España en la final del Mundial 2026, con la mira puesta en un segundo título consecutivo.

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Messi declaró, en unas palabras que destacó el periodista italiano Fabrizio Romano a través de su cuenta oficial en la red social «X»: «Sin duda, siento que mi carrera es como un videojuego».

Y añadió sonriendo: «En el último Mundial, cuando ganamos la Copa, creo que el juego ya había terminado».

Aunque se le ha comparado con muchas leyendas, muchos expertos, críticos y aficionados le consideran el mejor de la historia.



