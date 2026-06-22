Messi iguala un récord que duraba 32 años en el Mundial, como Harry Kane

Argentina se clasificó a los dieciseisavos del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Austria en la segunda jornada del Grupo 10.

Lionel Messi marcó los dos goles (m. 38 y 90+5) y ya lleva cinco en el torneo, cifra que solo había logrado antes Oleg Salenko en 1994.

Según la red francesa «Stats Foot», Messi es el segundo jugador en la historia de los Mundiales que marca los cinco primeros goles de su selección en una misma edición, tras el ruso Oleg Salenko, quien anotó los seis primeros de Rusia en 1994.

Según la cuenta «Mr. Sheep», Messi se unió al grupo de jugadores que debutaron en un Mundial con al menos cinco goles en sus dos primeros partidos.

La lista incluye al argentino Guillermo Stabile (1930, 5 goles), al húngaro Sándor Kocsis (1954, 7 goles); al francés Just Fontaine en 1958 (5 goles) y al inglés Harry Kane en 2018 (5 goles), lista a la que ahora se suma Messi en 2026 con la misma cifra.

Además, recordó que Argentina, ya clasificada, aún puede terminar primera, segunda o tercera de grupo según la última jornada. Además, Messi mantiene su récord de superar la fase de grupos con todos los equipos en los que ha jugado.

Según las mismas estadísticas, el capitán de Argentina ha logrado clasificarse en todas sus participaciones: 19 de 19 en la Liga de Campeones, una de una en el Mundial de Clubes, dos de dos en la Copa de la Liga, seis de seis en el Mundial y siete de siete en la Copa América, para un total de 35 de 35 participaciones.

Según Opta, Messi lidera la lista de contribuyentes a goles en el Mundial 2026 con 5 tantos y 0 asistencias, mientras que el delantero alemán Deniz Undav es segundo con 5 aportes: 3 goles y 2 asistencias.