Messi gana el Balón de Oro 2021 a mejor jugador del mundo

Lionel Messi ha ganado su séptimo Balón de Oro y ha sido elegido este lunes 29 de noviembre como el mejor jugador del mundo para la revista francesa "France Football". El rosarino encabeza un podio que completan Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, y Jorginho, mediocampista del Chelsea. El premio se lo dio su amigo y ex compañero de equipo Luis Suárez, actualmente en el Atlético de Madrid.

HERE IS THE WINNER!



SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

"Es increíble volver a estar acá. Hace dos años, dije que eran mis últimos años y que no sabía lo que podía pasar. Y ahora estoy acá otra vez. Enseguida me preguntaron cuánto me retiraría, pero la verdad es que me toca estar en París y estoy muy feliz, muy ilusionado. Tengo muchas ganas de pelear por nuevos retos, así que no sé cuánto me queda, pero ojalá que sea mucho porque lo disfruto mucho y espero seguir haciéndolo", dijo nada más subir al escenario.

"Quiero agradecer a mis compañeros del Barcelona, del París, y muy especialmente al cuerpo técnico y a mis compañeros de la Selección. Varias veces me tocó ganar este premio y tenía la sensación de que me faltaba ganar algo con la Selección, que tenía una espinita guardad. Pero este año lo pude conseguir. Después de tantos tropezones, lo conseguimos. Este premio es por eso, por lo que hicimos en la Copa América. Esto es parte de ellos también. Es una noche especial para mí porque están nuevamente mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mi papá, mi mamá, sobrino, cuñado... Es la primera vez que lo gano estando en esta ciudad así que ahora vamos a celebar", agregó.

¡La opinión de @rubenuria tras el séptimo #BallonDor de Leo Messi!



"Se lo hubiera dado todos los años. Es el mejor y no cabe discusión alguna". pic.twitter.com/2FtWhSo5C3 — GOAL España (@GoalEspana) November 29, 2021

Además, Messi le habló directamente a Robert Lewandowski: “Fuiste justo ganador el año pasado por todo lo que hiciste y ojalá France Football pueda reconocerlo”.



El genio argentino se ha impuesto en la votación que ha llevado a cabo un grupo de periodistas a nivel mundial y ha sido elegido por séptima vez en su carrera como ganador del prestigioso galardón individual después de los que logró en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. Con este nuevo trofeo, Messi amplía su ventaja sobre Cristiano Ronaldo como el jugador que más veces ha ganado el premio, ya que el luso cuenta en su haber con cinco de estos galardones.

Messi ve de esta forma reconocidos sus logros en 2021, año en el que conquistó la Copa del Rey con el Barcelona y la Copa América con Argentina, el que ha sido su primer gran título a nivel de selecciones (fue el goleador y el mejor jugador del torneo). Además, fue el máximo goleador de La Liga con 30 dianas como culé.

Este Balón de Oro de 2021 es el primero que gana sin ser ya jugador del FC Barcelona, después de su marcha al PSG que se certificó el pasado mes de agosto.

Y Messi por fin consiguió con la albiceleste el título que tanto deseaba.



Esa Copa América con Argentina, clave para haber conseguido su séptimo #BallonDor pic.twitter.com/UHUI7fnBXl — GOAL España (@GoalEspana) November 29, 2021

Cristiano, fuera del TOP 3 por primera vez desde 2010

En esta edición del Balón de Oro, Messi se ha impuesto en la votación a Robert Lewandowski (Bayern de Múnich) y a otros jugadores que firmaron un año brillante como Jorginho o Kanté, que ganaron la Champions League con el Chelsea, Cristiano Ronaldo (Juventus-Manchester United) o Karim Benzema (Real Madrid).

Si de Cristiano se trata, es la primera vez desde 2010 que el portugués no acaba entre los tres primeros del Balón de Oro, ya que en esta edición terminó en el sexto lugar.