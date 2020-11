Messi es difícil de gestionar... para el Betis

El delantero del Barcelona habla en el campo y rescata al equipo azulgrana saliendo desde el banquillo.

“Hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo, es verdad. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Y quién soy yo para cambiarle! Si allí le han aceptado durante años como es y no le han cambiado". Y menos mal que no le han cambiado, Setién. Messi ha sido el más difícil de gestionar para el este sábado, con el delantero argentino teniendo que salir al rescate del equipo azulgrana tras el descanso.

"Ayer hablamos, salió del partido ante el Dinamo con molestias y no estaba en condiciones de jugar desde el principio, le puse en el banquillo por si le necesitábamos. Si está bien siempre juega de inicio, hoy fue suplente por unas molestias", reconocería después del partido Koeman. Y sí, lo necesitaron.

A ocho puntos de la estaba el cuando Koeman apeló a Messi para que le salve los muebles. Leo, suplente por un rato, entró para jugar toda la segunda parte y con el marcador 1-1 (Dembélé adelantó a los catalanes, Sanabria empató al filo del descanso). Al rosarino le bastaron 45 minutos para ser la figura del partido, siendo imposible de gestionar para un Betis que se fue vacío del Camp Nou por culpa del seis veces Balón de Oro.

Antes de los cinco minutos de haber saltado al campo, Messi abrió las piernas tras un centro de Jordi Alba y permitió que Griezmann rompiera, por fin, su sequía en el Camp Nou, donde el crack francés no marcaba desde febrero. Leo y Antoine se abrazaron con una enorme sonrisa como si fueran amigos de toda la vida, por si hacía falta espantar algún fantasma.

Pero no vive Messi de asistencias, por muy buenas que sean. En el 61', fusiló a Bravo de penalti. Y apareció de jugada cuando más se decía que sólo marcaba desde los doce pasos. Lo hizo fusilando otra vez a su ex compañero chileno, esta vez en el minuto 82 y tras un bonito taconazo de Sergi Roberto. Un minuto despué pudo haber marcado nuevamente a pase de Roberto, pero un fuera de juego lo evitó. Como sea, Pellegrini y el Betis confirmaron que Messi es muy difícil de gestionar.