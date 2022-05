Messi: "¿Benzema, Balón de Oro? Yo creo que no hay dudas"

El astro argentino habló de todo en una entrevista para "TyC Sports", en la que también comentó lo duro que fue su primer año en el PSG

Lionel Messi no acostumbra a hablar, pero cuando lo hace siempre deja reflexiones que no pasan desapercibidas. En una entrevista con la televisión argentina "TyC Sports", el delantero del PSG y de la selección albiceleste dejó claro que, para él, el Balón de Oro 2022 debe ser para el goleador del Real Madrid, Karim Benzema, flamante campeón de la decimocuarta Champions League del conjunto blanco. "Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año", dijo Messi en una de las respuestas más contundentes de la entrevista.

En relación a la Champions League conseguida por el Real Madrid, precisamente en París, el capitán de la selección admitió no haberse extrañado de la victoria con el dominio y las ocasiones del Liverpool. De hecho, al PSG ya le sucedió en los octavos de final. "Teníamos una ilusión bárbara en esa competición, y más cómo fue el partido, el resultado fue un golpe. Yo ya lo viví muchísimos años, toda la vida, desde cerca, y sé lo que es el Real Madrid. Y sabía que podía llegar a pasar eso en el partido, porque ellos de la nada te hacen un gol y te cambian automáticamente el partido. También sabía que en esa cancha los primeros 15, 20 minutos se te vienen encima. Y si pasás eso después cambia el partido. Pero si pasa una jugada rara o un gol vuelve a cambiar. Yo ya sabía que podía llegar a pasar y bueno, nos pasó a nosotros y a todos los equipos que vos decís. No es la primera vez que pasa", comentó.

El crack argentino no dudó tampoco en reconocer que su temporada en París no fue la mejor de su carrera. De hecho, insistió en que la adaptación a la ciudad y a la liga fue dura y admitió no haber pasado un gran año en el Parque de los Príncipes. "Este año me costó disfrutarlo. Quiero volver a París y volver a disfrutar", comentó, justo después de hablar de los silbidos que le dedicó la afición presente en el estadio parisino tras la eliminación contra el Real Madrid: "También fue nuevo para mí, es una situación diferente. Nunca me había pasado en Barcelona sino todo lo contrario. Es entendible la situación de la gente. Después si estoy de acuerdo o no sobre los silbidos a mí y a Ney en especial, que fuimos los más señalados. Pero bueno, pasó. Enseguida pregunté qué habían dicho los nenes, si lo habían visto, qué pensaban o qué decían y la verdad es que no me gustó que esté mi familia ahí y que escucharan a la gente silbándome, y que estén mis hijos y que tengan que pasar por eso".

Messi explicó también que el Covid-19 le atacó de manera considerable. Estuvo de baja unos días, pero cuando quiso volver a entrenar con el PSG, le recomendaron no hacerlo. El virus le había afectado los pulmones. Así lo contó: "La verdad es que me pegó muy fuerte. Síntomas muy parecidos a los de la mayoría supongo. Mucha tos, dolor de garganta, fiebre. Pero me dejó secuelas. Me dejó muchas secuelas en los pulmones. No podía entrenar".

