Messi bate un récord en las semifinales del Mundial

El partido de semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, disputado este miércoles, fue histórico para Lionel Messi y Harry Kane.

Con 39 años y 21 días, el capitán argentino se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en disputar una semifinal de la Copa del Mundo, según «Squawka», y sigue ampliando su colección de récords.

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Los jugadores de Argentina desafiaron a Inglaterra con un cántico provocador.

Por su parte, el capitán de Inglaterra, Harry Kane, disputó su partido internacional 121 y se situó segundo en la lista de jugadores con más encuentros con la selección inglesa, superando a Wayne Rooney (120).

Según Opta, solo le supera el legendario portero Peter Shilton, con 125 encuentros.

Inglaterra había eliminado a Noruega 2-1 en cuartos del Mundial 2026, y Argentina venció a Suiza 3-1.

En el otro duelo de cuartos, España venció 2-0 a Francia, subcampeona de 2022, y avanzó a la final.