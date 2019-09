Messi avisa al Barcelona: "Tenemos que mejorar ya"

El delantero argentino hizo autocrítca tras el mal arranque de temporada que está protagonizando el cuadro culé.

Lionel Messi conquistó este lunes el premio The Best 2019 al mejor jugador del mundo pero el capitán del no utilizó el premio para evitar hacer autocrítica del mal arranque de temporada.

"El premio no tiene nada que ver porque arrancamos mal, nos cuesta crear situaciones, nos generan muy fácil y lo bueno que es el principio y tenemos que reaccionar ya, no hay tiempo para nada. Tenemos que mejorar ya, somos consciente de lo que pasa. Es un tema grupal pero no tengo duda de que vamos a mejorar y vamos a seguir adelante", aseguró en zona mixta.

El de Rosario también valoró cómo se está recuperando de su lesión: "De a poquito, me voy encontrando mejor, han sido casi tres meses, el otro día me sentía aún cansado pero voy con tranquilidad porque me dijeron que es una lesión de la que podía recaer".