Messi Acuña jugará en la Liga de Canadá

En el paso de Juan Carlos Osorio por la Selección mexicana, uno de los jugadores del mercado local que lo sorprendió fue Francisco Acuña. Conocido como Messi aunque no le agradaba el apodo, el delantero del entregó momentos más que agradables en el Máximo Circuito, viviendo su climax en el 2018, cuando disputó 31 partidos con la Franja en el año.

La confianza en su habilidad vino a menos, desapareciendo gradualmente del primer equipo. Incluso, no fue registrado para el Clausura 2020, abriéndole la puerta para salir de la institución en la que pasó cuatro años.

Ahora, Acuñita ya ha encontrado equipo. A través de las redes sociales, el Atlético Ottawa de la Canadian Premier League anunció su contratación inmediata. Este proyecto es administrado por los dueños del , debutando para la campaña 2020.

Formado con Tigres, el Messi Acuña puede presumir más de 12 años de experiencia en el balompié azteca. Vistió las camisetas de San Luis, , , y Puebla.

🇲🇽➡️ CPL 🇨🇦



We are proud to announce the signing of former Puebla F.C. midfielder Francisco Acuña #AtléticoOttawa l 📝: https://t.co/pwCVKoayjC pic.twitter.com/iuWeDubf7k