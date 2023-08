Mercado de pases de River: cuándo llega Manuel Lanzini, cuándo debuta y qué dorsal usará

El Millonario sacudió el mercado con el regreso del enganche, que se sumará la próxima semana al plantel de Demichelis.

Aunque era un nombre del que se venía hablando desde hacía alrededor de un mes, los hinchas de River recibieron de manera sorpresiva una bomba confirmada por Jorge Brito en una entrevista en ESPN: el presidente anunció, durante la charla, que estaba acordado el regreso de Manuel Lanzini y, minutos después, se realizó el anuncio oficial en redes sociales.

La negociación llevaba tiempo y mucho trabajo en silencio: desde que el Millonario supo que no renovaría su contrato en West Ham y quedaría libre el 30 de junio, comenzó el operativo seducción, mientras esperaba que no llegaran ofertas para continuar en Europa o que no eligiera un fútbol mucho más lucrativo desde lo económico como el de Medio Oriente.

Más allá de supuestos sondeos de Betis, Lanzini le dio el sí a River en el inicio de la semana y se dio a conocer después del duelo de ida de la Copa Libertadores ante Inter. La idea es superar los octavos de final y luego poder inscribirlo para la competencia internacional.

CÓMO ES EL CONTRATO

A pesar de ser jugador libre, Lanzini se incorpora a préstamo por 12 meses, hasta junio del 2024. Durante este tiempo, River solo abonará el sueldo y, una vez llegada la fecha, deberá negociar una extensión de la cesión o adquirir una parte de la ficha, aunque no hay una opción de compra fijada en el contrato.

CUÁNDO LLEGA A ARGENTINA Y CUÁNDO PODRÍA DEBUTAR

Según Jorge Brito, Manu se encuentra en España y llegará entre el viernes y sábado, para someterse a la revisión médica y hacer oficial su incorporación y la firma del contrato. Si llega en condiciones físicas, tendrá dos semanas para prepararse y estar en la fecha 1 de la Copa de la Liga Profesional, programada para el domingo 20 de agosto y en la que el Millonario visitará a Argentinos Juniors.

QUÉ DORSAL UTILIZARÁ

En sus inicios en River, Lanzini vistió la número 10, actualmente propiedad de Ignacio Fernández. En caso de producirse su venta al exterior, Nicolás De La Cruz dejará vacante la 11 y podría ser el dorsal elegido.

EL ANUNCIO DEL REGRESO