Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 28 de junio de 2023

Los clubes siguen potenciándose de cara al próximo mercado de verano.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 28 de junio de 202 3

Principio de acuerdo entre el Deportivo de La Coruña e Imanol Idiákez

El Deportivo de La Coruña busca un entrenador que lo devuelva, por fin, a Segunda División. Y ese parace ser Imanol Idiákez, que según La Voz de Galicia ha llegado a un principio de acuerdo con el club.

OFICIAL: Havertz se queda en Londres, pero cambia de colores

El Arsenal ha hecho oficial el fichaje de Havertz procedente del Chelsea y que había sonado para reforzar al Real Madrid esta temporada. Havertz cambia de hogar en Londres a cambio de 75 millones, ya que tenía un año de contrato con el Chelsea. Ahora firma hasta 2028.

OFICIAL: Francisco, nuevo entrenador del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano ha sido uno de los últimos equipos en confirmar su entrenador para la próxima temporada, y. no es otro que Francisco, tal y como se venía especulando. El técnico almeriense firma por una temporada, según el comunicado oficial del club de Vallecas.

Kondogbia, rumbo al Marsella

El centrocampista francés del Atlético de Madrid, Geoffrey Kondogbia, jugará la próxima temporada en el Olympique de Marsella a las órdenes de Marcelino, con el que ya jugó en el Valencia. El francés, que deja libre el Atlético de Madrid, firmará hasta 2027 con uno de los aspirantes a destronar al PSG en la Ligue 1.

Marcano renueva un año más con el Oporto

¿Sergio Ramos, de vuelta al Sevilla?

Su fichaje es muy complicado debido a su elevada ficha y sus diferencias con la afición del Sevilla, pero según informa el diario 'El Larguero', el camero está deseando regresar al conjunto hispalense. Las opciones exóticas como la MLS o Arabia Saudí quedan descartadas para el central y tiene en mente volver a casa tras dejar la disciplina del PSG.

Iván Fresneda, el favorito para el lateral derecho del Barcelona

Según informa 'Mundo Deportivo', el lateral del Valladolid tiene una cláusula de 18 millones y el Borussia Dortmund ya se interesó en él en el pasado mercado invernal. El Barça tiene buenos informes e intentará concretar su fichaje.

El Manchester City se une a la puja por Gabri Veiga

Según informa Fabrizio Romano, el Manchester City, tras aceptar que no podrá fichar a Declan Rice, se ha unido a Chelsea y Liverpool en la puja por la perla del Celta. La cláusula de rescisión es de 40 millones de euros.

Arabia Saudí tienta a Kessié

Según informa 'The Athletic', el centrocampista africano llegó el verano pasado, tras terminar contrato con el AC Milan. Ahora, un año más tarde podría abandonar el Camp Nou. La llegada de Gündogan hará que la competencia crezca en la medular. Además, el Al Ahli habría presentado una oferta de 30 millones de euros al Barça y doblar el actual sueldo al futbolista. Los agentes del jugador esperan una mejora en la parte salarial, de darse, el futbolista estaría dispuesto a mudarse a Arabia.

Italia no se olvida de Morata

Según informa el 'Diario AS', Álvaro Morata ha renovado recientemente con el Atlético hasta 2026, pero en Italia no se toman este nuevo contrato como una puerta cerrada. El internacional español, de 30 años, sigue teniendo muy buen cartel en la Serie A, donde jugó cuatro años, repartidos en dos etapas con la Juventus. El equipo bianconero no lo ha sacado de su agenda, pero ahora es el Milan quien se fija con insistencia en el delantero rojiblanco. A la directiva le encaja perfectamente en la relación calidad-precio. Al Milan se le escapó el fichaje de Marcus Thuram, que se va finalmente al Inter —que también seguía a su vez a Morata—, y necesita un goleador. Para esta vacante, mandan dos futbolistas en las preferencias: Scamacca, del West Ham, y el ariete rojiblanco. También está Chuwkueze, aunque no es un ariete puro. El italiano, de 24 años, no está a gusto en la Premier y se está estudiando una cesión. Un jugador que, por cierto, también agrada al Atlético desde que goleaba con el Sassuolo.

El Chelsea iniciará negociaciones con el Brighton por Caicedo en las próximas horas

Según informa Fabrizio Romano, el Chelsea comenzará las negociaciones con el Brighton por Moisés Caicedo en las próximas horas. Se prevé una negociación complicada con el club pese a que hay acuerdo con el jugador.

El Manchester City no igualará la oferta del Arsenal por Declan Rice

Según informa Fabrizio Romano, el Manchester City no tiene intención de igualar la oferta que el Arsenal presentó este martes por la noche al West Ham por Declan Rice. El equipo 'Sky Blue' llegó a ofrecer 80 millones fijos más diez en variables, pero el conjunto 'gunner' ha llegado a los 100 millones fijos más cinco en variables, según 'The Athletic', y es una cifra que el City no va a igualar.

El Al Nassr presiona a Brozovic

Horas decisivas para conocer el futuro de Marcelo Brozovic, el pivote que está priorizando el Barça para reforzar su centro del campo. El Al Nassr no ha dado su brazo a torcer tras llegar a un acuerdo de traspaso y encontrarse con el 'no' del jugador y hoy viajan a Zagreb para mantener una reunión con el centrocampista con el objetivo de convencerle. Según la 'Gazzetta dello Sport', será el último intentó de los saudís por el futbolista croata y en caso de que no haya entente desistirán de la operación aunque todo está muy abierto.

El Al Nassr llegó a un acuerdo de traspaso con el Inter por 23 millones de euros, pero Brozovic contestó negativamente a la oferta de tres temporadas a 20 millones de euros netos por año. El entorno del croata deslizó una contraoferta de dos años a razón de 30 millones de euros netos, pero no hubo contestación aunque en las próximas horas podría haber un acercamiento. En el fondo de la cuestión está la duda de Brozovic, que se ve con capacidad para seguir al máximo nivel y le atrae el reto del Barça. El club blaugrana ha hablado con él para trasladarle el interés y la convicción de que podrá ser inscrito en el futuro.

Acuerdo entre Tottenham y Leicester por Maddison

Según informa Fabrizio Romano, hay acuerdo entre ambos conjuntos ingleses para que James Maddison sea nuevo futbolista del equipo londinense. El cuadro Spur pagaría un montante de 40 millones de libras.

El Milan quiere a Adama Traoré

Según informa Gianluca Di Marzio, el Milan quiere un extremo para su ataque, la baja de Brahim ha dejado un hueco en la delantera y Pioli parece haber elegido su candidato perfecto. Los rossoneri están en contacto directo con Jorge Mendes y Adama Traoré para convertirlo en su nuevo jugador. El español está de acuerdo y la temporada que viene podría jugar en San Siro.

Ayoze y Bellerín, a la espera del espacio salarial

Según informa 'MARCA', hay acuerdo total con el lateral y negociaciones muy avanzadas con el delantero que necesitan que se complete alguna salida para darse por cerradas. Héctor Bellerín y Ayoze Pérez, objetivos prioritarios de la Dirección Deportiva que lidera Ramón Planes, necesitan que el club verdiblanco genere el espacio salarial necesario para poder formalizar sus respectivas contrataciones. En el caso del lateral, con un acuerdo total desde hace varias semanas; y en el del delantero, con unas negociaciones que avanzan a buen ritmo y que, si nada se tuerce, deberían fructificar en breve para que Pellegrini pueda seguir contando con uno de los jugadores clave de su sistema.

El agente de Ferland Mendy ataca a la madre de Mbappé

El último episodio del 'Caso Mbappé' parece el más inesperado y surrealista de todos. El último en hablar ha sido Yvan Le Mée, quien lleva los derechos de Mendy, lateral del Real Madrid, entre otros, en el programa After Foot de RMC: “Ser agente no es el trabajo de la madre de Mbappé. Ella no tiene la capacidad de actuar. Hay una realidad, tienes que hacer lo que sabes hacer. Yo quería hacer un restaurante pero no sé cocinar, pues no tengo que hacerlo”.

Mané aclara su futuro

El futbolista senegalés ha hablado en las últimas horas y ha dejado claras sus intenciones. "Sí, si Dios quiere seguiré en el Bayern. Si todo va bien, volveré al Bayern. Me encantan los desafíos y Bavaria es un gran desafío. Depende de mí hacer lo que sea necesario para cambiar la situación. Fue una temporada muy complicada".

Lío con la renovación de De Gea en el United

Según informa el 'Daily Mail', el Manchester United y el portero español habían acordado una renovación, a la baja, en el que el ex del Atlético ya no sería el jugador que más cobrase en el equipo. De Gea estaba de acuerdo con las condiciones del nuevo contrato, pero una vez el español había firmado el nuevo contrato, el United se habría arrepentido de ese acuerdo y le retiró dicha oferta.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal!

Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 28 de junio de 2023. LaLiga ha terminado y los clubes buscan perfilar sus intenciones para poder reforzar sus plantillas de cara al verano.