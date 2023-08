Los clubes siguen potenciándose de cara a la próxima temporada

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 28 de agosto de 2023

El United y el Fulham se interesan en Reguilón

El ex del Sevilla no cuenta para el Tottenham y está buscando una salida en la recta final del mercado. El más interesado en él es el Fulham pero, según "The Telegraph", el Manchester United también le tiene en su lista de candidatos para el puesto, ya que está buscando un lateral izquierdo. Marcos Alonso y Cucurella, los otros españoles en el radar de los Red Devils.

El artículo sigue a continuación

Joao Félix, en la lista para Vallecas

El Atlético ha anunciado la convocatoria para el partido contra el Rayo Vallecano. Diego Simeone ha citado a 23 futbolistas y entre estos está el portugués João Félix. El luso no estuvo en el encuentro contra el Betis por unas molestias, pero tras completar los últimos entrenamientos ha entrado en la lista para visitar al equipo vallecano. El ex del Chelsea no ha jugado con el Atleti desde el curso pasado (ni en los amistosos ni en las dos primeras jornadas ligueras) y es uno de los nombres que buscan equipo a contrarreloj.

Amallah, muy cerca del Valencia

Según informa "Superdeporte", el Valencia CF está muy cerca de cerrar el fichaje de Semil Amallah. El club de Mestalla ha intensificado en los últimos días las negociaciones con el Real Valladolid por la cesión del centrocampista marroquí y confía en llegar a un acuerdo definitivo. Siempre según "Superdeporte", Amallah se convertirá en breve en el tercer fichaje del verano después de Pepelu y Sergi Canós. La entidad de Mestalla está dispuesta a pagar los cerca de 150.000 euros por la cesión del futbolista. Además, quiere incluir una opción de compra en la operación para tener la posibilidad de quedarse en propiedad al futbolista.

Qué debe ocurrir para que Rafa Mir salga del Sevilla

El Sevilla le ha cerrado las puertas y a día de hoy no está dispuesto a dejar salir a Rafa Mir. El delantero del equipo hispalense sabe lo difícil que está ahora mismo llegar al Valencia y duda que cambien las cosas, pero mantiene viva una última esperanza. Según informa "Superdeporte", para que el ex del Huesca tenga opciones de llegar a Mestalla tiene que producirse un giro radical en el mercado del Sevilla: el club de Nervión debe fichar un delantero y retener a En-Nesyri.

Buscando equipo contrarreloj

David De Gea, Joao Félix y los jugadores que buscan equipo en los últimos días de la ventana de mercado de verano de 2023. GOAL repasa los grandes nombres que aún esperan un movimiento antes de que se cierre la ventana de mercado el próximo 1 de septiembre.

El United pide formalmente la cesión de Marcos Alonso

Aunque no estaba en la rampa de salida, ha llegado una oferta formal al Barcelona para que Alonso pueda salir cedido a la Premier League. Según informa el diario "Sport", es el Manchester United el que quiere reforzar su zaga y busca cedido a Marcos Alonso, el lateral izquierdo de 32 años. La entidad de Mánchester ya ha comenzado a trabajar para conseguirlo: el Barça ya ha recibido la propuesta de cesión del jugador para que se incorpore lo antes posible al equipo de Old Trafford.

Getty

Cuéllar ya es del Mallorca

El guardameta emeritense llega libre al equipo de Javier Aguirre tras acabar contrato en el Sporting de Gijón. Firma por una campaña.

Eric García, dispuesto a salir del Barcelona

Según ha informado este lunes "Cadena SER", Eric García está dispuesto a marcharse del conjunto azulgrana rumbo al Girona. Xavi Hernández no quiere que el ex del Manchester City se vaya y prefiere que quien termine abandonando el club sea Clement Lenglet.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal!

Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 28 de agosto de 2023. LaLiga ha terminado y los clubes buscan perfilar sus intenciones para poder reforzar sus plantillas de cara al verano.