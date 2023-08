Los clubes siguen potenciándose de cara a la próxima temporada

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 21 de agosto de 2023

El Barça anuncia la cesión de Dest al PSV

El PSG sube su puja por Kolo Muani

En París se han marcado como prioridad traer a Kolo Muani y están haciendo todo lo posible. Este fin de semana, los parisinos hicieron una oferta de 60 millones más diez en variables al Eintracht que fue rechazada. Desde Francia hoy apuntan que los dirigentes qataríes subirán su propuesta a 70 millones fijos más bonus.

Granvenberch busca minutos

El neerlandés no está contento con su situación en el Bayern. Ahora mismo es la cuarta opción en el centro del campo para Tuchel. Manchester United y Liverpool están atentos a su situación y desde el Bayern no descartan cualquier opción de aquí a final de mercado. 'Sky Sports Alemania' informa que no hay acuerdo verbal si quiera con ninguno de los dos clubes por el momento.

Samu Omorodion aterriza en Madrid

Según informa 'MARCA', el jugador del Granada se encuentra ya en Madrid para pasar el reconocimiento médico con el club colchonero. El Atlético no hará oficial su fichaje hasta haber superado todos los trámites. Tras ello, se conocerá el club al que irá cedido. Cádiz, Alavés, Sevilla y Celta son los principales candidatos.

Alexis Sánchez podría volver al Inter de Milan

El CEO del Inter, Marotta, ha confirmado que el chileno podría regresar. "Alexis nos envió mensajes claros sobre su deseo de volver a unirse al Inter, es cierto", reconoció el directivo. El futbolista sudamericano disputó 103 partidos con los 'nerazzurri' anotando 20 goles y dando 23 asistencias.

Barcelona - Cancelo, acuerdo inminente

Según informa 'The Athletic', el Barça está cerrando el acuerdo con el portugés y el Manchester City. Se espera que llegue cedido con opción de compra. La salida de Dembélé ha sido clave para que el conjunto culé pueda encajar su salario en las cuentas.

