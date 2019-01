Mercado, 100 partidos en el Sevilla y un futuro incierto

El argentino llegó a ser centenario como sevillista ante el Athletic pero su futuro no está claro a sólo seis meses de acabar su contrato con el club.

Gabriel Mercado disputó el pasado jueves ante el Athletic Club en la Copa del Rey su partido número 100 con la camiseta del Sevilla. El argentino lleva dos temporadas y media siendo importante en el club de Nervión pero su futuro a largo plazo en el Sánchez-Pizjuán es incierto.

Sin ir más lejos en San Mamés, el central cuajó un partido muy completo en el que casi no sufrió ante los atacantes rojiblancos. “Feliz de cumplir 100 partidos con el Sevilla y festejarlo con una victoria”, escribió en las redes sociales tras el choque.

Sin embargo, el defensa termina contrato el próximo 30 de junio y desde el pasado 1 de enero es libre de negociar con cualquier club para seguir su carrera deportiva a partir de la próxima temporada. El director de fútbol del club, Joaquín Caparrós, aseguró que se sentarían con el jugador para extender su contrato después de navidad, sin embargo, según ha podido saber Goal, estos contactos aún no se han producido.

Mercado aun no tiene una propuesta del Sevilla para ampliar su vinculación y su futuro más allá de esta temporada es incierto. No obstante, tal y como ha podido saber Goal, el de Puerto Madryn no se plantea dejar su actual club en este mercado de invierno y está centrado en acabar la temporada en Nervión, donde están peleando por volver a disputar la Champions League y vivos en la pelea por la Copa del Rey y la UEFA Europa League.

A punto de cumplir 32 años, el propio Mercado explicaba hace unos meses en Goal que su deseo pasa por seguir en el club hispalense: “No depende de mí, yo lo que depende de mí lo hago, que es venir acá, entrenar cada día, estar preparado para poder jugar y en el momento que me toque jugar dar lo mejor y así va a ser hasta el último día. Después la gente que se encarga de eso analizará si le conviene o no que yo siga. La verdad es que hasta ahora no hubo ningún tipo de contacto pero yo que sé que queda un tiempito todavía y hasta el último día que esté aquí voy a dar lo mejor que tenga. Si se termina el vínculo, yo creo que ni yo podré reprochar ni nadie podrá reprocharme el esfuerzo y el compromiso que tengo con este equipo”.

Por su parte, el Sevilla aún no ha realizado los contactos que adelantó Caparrós pero sí anda trabajando en la reestructuración de su línea defensiva, que pretende rejuvenecer. El pasado verano firmó a cambio de 15 millones a Joris Gnagnon, un central de 21 años que está empezando a asentarse con buenas actuaciones como las que cuajó ante el Leganés y, especialmente, ante el Atlético de Madrid.

El galo no es el único central de futuro con el que quiere contar el Sevilla, ya que la entidad anda negociando la incorporación de Max Wober, central austríaco de 20 años del Ajax por el que ya ha realizado una oferta de 14 millones de euros para hacerse con sus servicios. Mientras tanto, Mercado sigue esperando una llamada que no termina de llegar.