La relación entre el Wydad y la estrella del equipo, Hakim Ziyech, ha llegado a un callejón sin salida, después de que el jugador atacara públicamente al presidente del club marroquí y lo acusara de mentir, todo ello a raíz de la ausencia de Ziyech en la concentración de Agadir.

Ziyech reaccionó a una publicación de una de las páginas del Wydad en Instagram, después de que esta señalara su exclusión de la lista de una concentración cerrada en Agadir, alegando que el jugador preguntó al director técnico del Wydad, Paulo Sérgio, el motivo de su exclusión, y este le respondió que la decisión era administrativa.

Según el sitio marroquí Radio Mars, Ziyech respondió diciendo: "Ve y pregúntale a tu presidente por qué se negó a permitirme jugar el partido (amistoso contra el Nahda Zemamra) y no ir a Agadir. Probablemente mentirá al respecto, como siempre".

Esta mordaz respuesta suscitó interrogantes entre la afición del equipo sobre el futuro de Ziyech, cuya relación con la directiva parece haber alcanzado etapas complicadas.

La directiva del Wydad, presidida por Brahim El Asri, había negociado con el jugador la reducción de su salario, a lo que Ziyech se negó, sin aceptar ninguno de los intentos ni de las propuestas económicas y manteniéndose firme en su postura.

Ziyech se incorporó al Wydad en octubre de 2025 con un contrato de dos años, durante el mandato del expresidente Hicham Aït Menna.

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