Menos de la mitad de su precio... ¿Cuánto ganará el Al-Nasr con la marcha de Duran?

Varios medios han revelado los detalles económicos de la salida del delantero colombiano John Durán del Al-Nassr en el mercado de verano.

Varios medios confirmaron que el Al-Nassr cedió al jugador al Benfica por una temporada, con opción a compra.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el Al-Nassr pagará unos dos millones de dólares del salario anual de Durán durante la cesión, y el Benfica asumirá el resto, valorado en 10 millones de dólares.

Al término de la cesión, el Benfica podrá ficharlo en propiedad por 30 millones de euros, y el Al-Nassr percibirá un porcentaje de cualquier traspaso futuro.

Esta cifra es menos de la mitad de los 77 millones que Al-Nassr pagó al Aston Villa en el mercado de invierno de 2025.

Así, se convirtió en el segundo fichaje más caro de la Liga Saudí, solo por detrás de Neymar, fichado por el Al-Hilal al PSG en 2023 por 90 millones.

El jugador, de 22 años, solo disputó 18 partidos en media temporada con el Al-Nassr, en los que marcó 12 goles, antes de marcharse cedido al Fenerbahçe y, posteriormente, al Zenit ruso, sin llegar a rendir al máximo nivel desde entonces.