Mendilibar en el Teatro de sus Sueños

El técnico vasco debuta en competición europea en un banquillo histórico com el de Old Trafford y con un mensaje claro: "No me lo han regalado"

José Luis Mendilibar vive este jueves una noche muy especial. El técnico vasco debuta en competición europea después de más de 20 años en los banquillos y lo hará nada más y nada menos que en Old Trafford y contra el Manchester United en todo unos cuartos de final de la UEFA Europa League.

El técnico sabe de la expectación que ha despertado este partido y su presencia en el banquillo tras sustituir a Jorge Sampaoli hace sólo unas semanas. No obstante, "Mendi" dejó claro en rueda de prensa que se ha ganado una noche como esta: "Parece que me ha tocado en la tómbola estar e este partido. Y si estoy aquí es porque he gustado a los que me han contratado. Algo habré hecho para estar en Old Trafford".

Y sí algo ha hecho el técnico de Zaldibar tras 526 partidos en el fútbol profesional y casi siempre logrando objetivos en el Eibar, el Valladolid u Osasuna. De hecho, algo ya ha hecho también en el Sevilla al que le ha cambiado la cara y que llega a Old Trafford con una versión mucho más competitiva y que ha sumado 4 puntos en 6 partidos en sus dos primeros encuentros y ha recuperado la sobriedad y ha hecho desaparecer los errores no forzados.

No quiere ir de turismo Mendilibar a Mánchester ni que estos dos partidos sea un hola y adiós a Europa en su carrera y habló del objetivo de salir a ganar a un United que no cae en casa desde septiembre. "Tenemos que competir con nuestras armas contra ellos, no pensar sólo en ellos. Tienen jugadores muy buenos, pero el Sevilla históricamente, aún no saliendo de favorito, ha sabido jugar este tipo de partidos. Debemos estar en área contraria y saber jugarles. Debemos tratar de ganar aquí. Luego veremos cómo surge el partido. La idea nuestra debe ser como en LaLiga. Entrenamos para jugar en campo contrario".

A pesar de la expectación del partido y que el Sevilla está en su competición favorita, la todavía incierta situación en LaLiga planea sobre la expedición hispalense aunque su entrenador cree que la mejor forma de puntuar en Mestalla ante el Valencia es competir en Inglaterra: "Debemos sólo pensar en el United. Yo al grupo cada vez le veo más entregado a la causa de lo que le pedimos".