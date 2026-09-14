Méndez: Este jugador ganará el Balón de Oro con claridad

El famoso agente de jugadores Jorge Mendes reveló quién es el futbolista que, según sus previsiones, ganará el Balón de Oro de "France Football" durante el presente año.

Mendes, en declaraciones destacadas por la cuenta oficial de Fabrizio Romano, experto en mercado de fichajes, en la red "X", dijo: "El Balón de Oro es claramente para Lamine Yamal".

Y añadió el agente de jugadores: "Yamal es el mejor y la diferencia entre él y los otros candidatos es muy clara. Todos vosotros lo sabéis".





Cabe recordar que el premio del Balón de Oro incluye también otros nombres candidatos como Kylian Mbappé (Real Madrid), Fabián Ruiz y Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain).

Jorge Mendes, agente de varios jugadores del Barcelona, mantuvo una reunión con Joan Laporta, presidente del club catalán, este lunes, para tratar algunos asuntos relacionados con el equipo.

Según lo publicado por el diario español "Mundo Deportivo", citando fuentes cercanas al Barcelona, la reunión no tenía como objetivo abordar ningún asunto relativo a los próximos periodos de fichajes, y ello pocos días después del cierre del mercado de fichajes de verano.



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