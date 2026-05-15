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Memphis y Corinthians vuelven a darle malas noticias a Ronald Koeman

Corinthians vs Barra FC
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Memphis Depay no entró en la convocatoria del Corinthians del jueves al viernes. El delantero aún no está en óptimas condiciones físicas.

ESPN había anunciado el miércoles que el delantero de la selección holandesa reaparecería el jueves en la copa contra el Barra, de tercera división.

La cadena se equivocó: el jugador, que desde principios de marzo sufre una lesión en el muslo, aún no está en la convocatoria.

Pese a ello, el Corinthians ganó gracias a un gol de Yuri Alberto en el 84’.

Al Corinthians solo le quedan tres partidos antes de que Ronald Koeman anuncie la convocatoria, por lo que aún se desconoce si Memphis llegará en forma.

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La selección holandesa debuta en el Mundial el 14 de junio contra Japón, luego enfrentará a Suecia el 20 y a Túnez el 26.


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