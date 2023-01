Rubén Uría analiza el perfil y fichaje del neerlandés por el Atleti

El Atleti, como el cartero de la famosa película, siempre llama dos veces a la puerta del Barça. Saca a pasear los nudillos, toca el recibidor y la jugada siempre le sale bien. Villa, Arda, Antoine, Suárez y ahora Memphis. El socio culé se llenaba la boca de orgullo, renegaba de su directiva y repetía una y otra vez eso de "al Atleti, ni agua", mientras el rojiblanco se regodea en la firma de otro jugador a precio de 'ganga'. Otro 'DAO'. ¿Saldrá Memphis tan bien como temen los azulgranas y como presumen los colchoneros? El tiempo dirá. Los aficionados se lo toman a pecho. Los clubes aplican el más estricto sentido de las transacciones comerciales. Ya saben: 'Nada personal, sólo negocios'.

En el caso Memphis, conviene hacerse preguntas y respuestas. ¿Por qué este negocio? Sencillo. El Barça necesitaba dinero para inscribir y renovar jugadores. Y el Atleti, un delantero por un precio mínimo. ¿Por qué el Atleti elige a Memphis? Porque aún no siendo un '9' puro, acababa contrato en junio, no quería seguir en Barcelona y en caso de esperar seis meses más, le habría firmado a coste cero. Para el Atleti, era una oportunidad de mercado. Apenas paga 4 "kilos". ¿Y por qué el Barça decide volver a negociar con el Atleti después de salir siempre escaldado? Pues porque de orgullo no se come. Y porque el Barça se ahorra 6 millones de salario, recauda 3 fijos y otro más en variables. Todo, por un jugador que acababa contrato, que se iba gratis en julio y que era el sexto delantero de la plantilla. Un buen negocio. Para los dos.

Más preguntas y respuestas. ¿Cómo llega Memphis? Horrible de forma, con algún que otro kilo de más, porque apenas ha jugado y le va a costar coger el punto físico perfecto. Eso lo tendrá que ir cogiendo con entrenamientos, con los minutos que se gane y con la implicación que ponga de su parte para adaptarse. Memphis lo sabe y Simeone, también. Ambos hablaron antes y después de consumar el fichaje, se sinceraron sobre lo que le podían dar al equipo y los dos son conscientes de que el Atlético de Madrid no puede esperar a nadie. Memphis tendrá que subirse al tren en marcha, y con el paso de los partidos, ser la locomotora.





Simeone, que preside el club de honor de las viudas de Diego Costa, cree que Memphis podría tener cierto parecido con el de Lagarto. Matiz: No con el Costa versión 'animal' que prefabricó el Cholo, que se parece a Memphis lo que un huevo a una castaña, sino con el Costa primigenio que quería ser segunda punta, prefería jugar por fuera y se enfadaba si le ponían de '9'. Es decir, que Simeone ve en Memphis la materia prima que tenía Costa cuando llegó y, en sus planes, está moldearle para esculpir esa potencia en piedra. ¿Difícil? Mucho. ¿Imposible? Dependerá de Memphis. El Cholo tendrá que sacarle partido. Le han fichado al sexto delantero del Barça. Ahora Simeone tendrá que ponerle en forma y convertirle en el primer delantero del Atlético de Madrid.

Rubén Uría