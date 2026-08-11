Memphis Depay y Corinthians separan sus caminos con efecto inmediato, según ha informado el club brasileño. Antes parecía que el máximo goleador histórico de la selección neerlandesa iba a ampliar su contrato, que expiraba, pero finalmente no será así.

«Corinthians ha decidido no ampliar el contrato del jugador Memphis Depay», se lee en el comunicado oficial del club. «Esta decisión se ha tomado única y exclusivamente teniendo en cuenta la salud financiera de nuestra institución, que exige un equilibrio estricto y responsabilidad en la gestión de los recursos disponibles».

La razón de la salida parece ser, por tanto, principalmente económica. En el último tiempo, Memphis ya había tenido varios encontronazos con su empleador por pagos atrasados. Aun así, tenía la intención de renovar su contrato, siempre y cuando se cumplieran sus estrictas exigencias. Corinthians ha decidido ahora no seguir por ese camino.

«Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al jugador Memphis Depay y a todo su equipo, que desde el inicio de las negociaciones han buscado el mejor acuerdo posible», se lee.

«La directiva también reconoce y valora los esfuerzos incesantes de todos los departamentos, que han trabajado para hacer posible la continuidad del jugador. Ante las obligaciones financieras actuales y futuras de Corinthians, quedó claro que asumir un nuevo compromiso de esta magnitud en este momento no sería compatible con el equilibrio financiero que debemos mantener para garantizar la sostenibilidad del club».

Para ofrecer más explicaciones, Corinthians organizará en los próximos días una rueda de prensa en la que estará presente el presidente Osmar Stabile. Se desconoce dónde continuará Memphis su carrera.