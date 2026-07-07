Memphis Depay recibe consejos sobre la liga ideal

Henk ten Cate advierte sobre cambios radicales en la selección holandesa tras el fracaso en el Mundial. El exentrenador considera, por ejemplo, que aún no se puede descartar definitivamente a Memphis Depay.

«Lo vimos poco en este torneo, pero, con 32 años, aún puede mantenerse en forma. Aunque me pregunto si la liga brasileña le servirá para mejorar», opina Ten Cate en una entrevista con Voetbal International.

Le aconseja dejar el Corinthians y regresar a la Eredivisie, la «lotería de los amigos»: «Si vuelve a jugar en los Países Bajos, quizá recupere su nivel con la selección».

Le molesta que se critique tanto a Memphis en medios y entre aficionados: «Es uno de esos veteranos que se descartan con demasiada facilidad. Eso me irrita».

El exentrenador, que trabajó en Ajax, Chelsea y FC Barcelona, ve potencial en la selección holandesa pese al decepcionante Mundial. «No hay motivo para cambiar a los jugadores. Es un grupo excelente. No hace falta una limpieza tras un torneo flojo; eso es hablar a la ligera».

Compara la situación con las dos grandes figuras del fútbol: «Cristiano Ronaldo ya no es el de hace diez años, pero sigue siendo clave para Portugal; lo mismo ocurre con Messi en Argentina. No debemos descartar a la gente tan rápido».

«Que me digan jugadores mejores que los que estaban en la selección naranja en este Mundial. Sigo sin ver a ningún central mejor que Van Dijk», concluye Ten Cate.