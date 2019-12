Memo Ochoa: "Una Final no se puede jugar en el Estadio Azteca"

El guardameta de la Selección mexicana fue crítico con el Coloso de Santa Úrsula.

A unas horas de la gran final, se esperaría que todo esté listo para el gran duelo que tendrá como sede el Estadio Azteca , cruzándose América y Monterrey para coronarse en el Apertura 2019.

Sin embargo, de nueva cuenta parece que el estado del césped del Coloso de Santa Úrsula no será el mejor , ya que el terreno no pudo recuperarse del partido de NFL, la sobrecarga de partidos y un evento político el pasado fin de semana.

Memo Ochoa , frontal como se le conoce, cuestionó en el Día de Medios la maltratada cancha: “No es pretexto, pero creo que no es correcto. No puede ser que en , cuando hablamos de los avances de la Liga, todavía no se tengan canchas correctas a comparación de otros países. Es una lástima, pero una Final no se puede jugar así”.

Finalmente, aseguró que las Águilas tienen la confianza necesaria para llevarse la final: “ El América es un equipo con el que no te puedes confiar. Todos en la Liga mexicana lo saben y sobre todo jugando en casa. Desafortunadamente nos ha tocado hacerlo en esta Liguilla, no han sido los resultados ideales en la Ida, pero tenemos la experiencia de cómo hacerlo. Así como lo hicimos el partido pasado, sabemos que lo podemos hacer y tenemos esa confianza”.