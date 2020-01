Medford: "Parecemos un equipo de niños"

El entrenador de Cartaginés fue muy duro con sus dirigidos después de la derrota por 3-0 ante Pérez Zeledón y le pidió disculpas a la afición.

Cartaginés perdió 3-0 ante Pérez Zeledón en la jornada del miércoles y el entrenador del equipo, Hernán Medford, se mostró muy enojado con sus dirigidos en la conferencia de prensa posterior al partido.

"No hay excusas, Pérez nos ganó bien. Lo que hay que hacer es pedirle perdón a la afición, no se merecen esto, debemos de tener vergüenza, se me cae la cara de vergüenza, me da pena, no puede ser que cometamos tantos errores, parecemos un equipo de niños", declaró el técnico.

Y agregó: "Tuvimos el balón de principio a fin, pero fallamos y cometemos errores. Nos agarran durmiendo y nos hacen dos goles de tiro libre. Luego les regalamos el tercero gol... cuesta digerir una situación así".

"Lo que nos queda es trabajar porque no podemos seguir así. Asumo la responsabilidad, pero los muchachos tienen que entender que no podemos seguir cometiendo errores garrafales, eso es fatal", concluyó Medford.