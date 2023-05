Medellín vs. Millonarios EN VIVO ONLINE: dónde y cómo ver por la Liga BetPlay 2023 I en internet, streaming y TV

Goal te trae toda la información sobre cómo seguir este gran partido de la Liga BetPlay.

Millonarios abre su campaña en la semifinal de la Liga BetPlay ante Independiente Medellín, donde buscará ratificar todo el trabajo hecho a lo largo de las 20 fechas anteriores que lo han llevado a ser un gran favorito al título.

El Embajador vista en el Atanasio Girardot de Medellín al Poderoso, un cuadro que logró una clasificación luchada, pero no menos meritoria y que ahora está listo para ir por mucho más en el Cuadrangular.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Medellín vs. Millonarios FECHA Sábado, 20 de mayo ESTADIO Atanasio Girardot, Medellín HORARIO 20:00

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión cerrada a través de Win Sports + este sábado 20 de mayo a partir de las 20:00 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

LAS POSIBLES NÓMINAS

Medellín: Marmolejo; Monroy, Moreno, Cadavid, Londoño; Torres, Alvarado; Cetré, Ricaurte, Ibarguen; Pons.

Millonarios: Moreno; Perlaza, Llinás, Vargas, Arias; Giraldo, Vega; Guerra, Silva, Quiñónes; Castro.

ESTADÍSTICAS

Stats Perform nos comparte los siguientes datos estadísticos previos al partido entre Embajadores y Poderosos:

• Independiente Medellín y Millonarios han empatado solo uno de sus últimos 10 duelos en Primera División. Además, el DIM consiguió cinco triunfos por cuatro de los Millos.

• Independiente Medellín no permitió goles de Millonarios en las últimas tres ocasiones que los recibieron por Primera División. La última vez que mantuvieron su arco invicto en cuatro juegos en casa consecutivos ante este rival en la categoría fue entre abril 2001 – febrero 2004 (4V).

• Millonarios empató sus dos últimos partidos de Primera División (1-1 vs Boyacá Chicó, 0-0 vs La Equidad). El equipo no iguala tres consecutivos en la categoría desde septiembre – octubre 2020 (4E).

• Díber Cambindo terminó la fase regular de la Liga BetPlay DIMAYOR 2023-I como el jugador de Independiente Medellín con más intervenciones directas de gol (8 goles, 0 asistencias).

• Óscar Cortés fue el futbolista de la fase regular de la Liga BetPlay DIMAYOR 2023-I de Millonarios con más intervenciones directas de gol (5 goles, 2 asistencias).