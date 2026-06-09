«Me imagino que en ese momento piensas: "Vete a la mierda, Koeman"»

Si Bart Verbruggen se lesionara y debiera dejar la concentración, Justin Bijlow podría sustituirlo. Sin embargo, Valentijn Driessen, de De Telegraaf, duda de su convocatoria.

Verbruggen se lesionó en el amistoso contra Uzbekistán (2-1) y fue reemplazado por Mark Flekken. Koeman y el cuerpo médico evaluarán su estado en los próximos días, justo antes del debut contra Japón.

«Quizá aún haya esperanza con Bijlow», sugiere Driessen este martes en un vídeo del periódico. «Pero, por otro lado, también puedo imaginar que pienses: me has fallado dos veces. Ahora métete tú mismo en la mierda».

“Me lo puedo imaginar. Porque Bijlow ya vivió un Mundial como tercer portero y esas semanas son muy largas; no es divertido. Desde fuera parece genial, pero pasar cinco semanas en el banquillo no lo es”, explica. Por eso lo entendería si Bijlow respondiera con un “no” rotundo a Koeman.

Si ese es el motivo de Joey Veerman, que le cuesta estar cinco semanas en el banquillo, también lo entiendo. Dirán que hay una buena prima, Pero estás con un grupo de multimillonarios; a ellos no les importa recibir 138 000 euros por caer en cuartos».

Se espera que Verbruggen se recupere a tiempo para el debut contra Japón el domingo, mientras Koeman también cuenta con Flekken y con Robin Roefs, convocado tras una gran temporada con el Sunderland.

Bijlow (28) suma ocho partidos con la Oranje desde su debut en 2021; su último encuentro fue en 2023, cuando Holanda cayó 2-3 ante Italia en el partido por el tercer puesto de la Liga de Naciones.