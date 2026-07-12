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Me gusta muchísimo... La estrella marroquí entra en los planes del Milan

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Un posible acuerdo con una condición

Rubén Amorim, exentrenador del Manchester United, quiere fichar para el Milan a uno de sus antiguos jugadores.

Según el periodista Matteo Moretto, el nuevo técnico del AC Milan admira al defensa del Manchester United Nasser Mazraoui y podría ficharlo en los últimos días del mercado veraniego.

Moretto declaró en el canal de YouTube de Fabrizio Romano: «Nassir Mazraoui es uno de los jugadores favoritos de Amorim. Por ahora no hay negociaciones ni contacto directo entre los clubes».

Y añadió: «Mezraoui, de 28 años y con contrato hasta 2028, gusta mucho a Amorim. Ya veremos si el Milan se interesa por él más adelante en el mercado».

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Y concluyó: «A día de hoy, el entrenador está de acuerdo con él. Amorim valora las cualidades de Mazraoui».

Como el United, 20 veces campeón de la Premier, aún no ha fichado un lateral izquierdo, es probable que el marroquí sustituya a Luke Shaw, como ya hizo con éxito en el Mundial 2026.

Su polivalencia en ambos laterales le garantiza minutos, sobre todo con la participación del United en cuatro competiciones.

Solo dejaría Old Trafford si el club busca otro lateral, como Julian Ryerson, del Borussia Dortmund.

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