"Mbappé ya cumplió su condena en el PSG, él sabe que no seguirá allí" - Christophe Dugarry ve a 'Kiki' fuera del Parque de los Príncipes

"Decir lo antes posible que no se quedará en el PSG me parecería elegante. Creo que sería una forma de elegancia y una forma de madurez".

El ex internacional francés Christophe Dugarry volvió a referirse al futuro de Kylian Mbappé y ha dicho que el futuro del delantero del PSG está más fuera que dentro del Parque de los Príncipes el próximo verano.

“Creo que ha cumplido su condena en el PSG. Nos guste o no Mbappé, tengo la impresión de que sobre el terreno de juego no ha hecho trampa, ha dado lo que tenía que dar”, ha señalado en declaraciones realizadas a "RMC".

Y agregó: “En mi opinión, podría haber dado aún más porque es increíble. Es un jugador extraordinario y siempre esperamos más. No logró por el momento alcanzar el objetivo que se propuso cuando llegó al PSG, pero sí me trajo mucho placer, mucha felicidad”.

Según Dugarry, “decir lo antes posible que no se quedará en el PSG me parecería elegante. Creo que sería una forma de elegancia y una forma de madurez. Sinceramente, creo que él sabe que no se quedará en el PSG”.

Futuro incierto

El destino del hijo pródigo de Bondy aún permanece sin claridad en términos 'oficiales'. Antes del triunfo del miércoles en la Copa frente al Toulouse, mantuvo una conversación con Nasser Al-Khelaifi, donde le aseguró al presidente del PSG que no había firmado con otro equipo y que aún no había tomado una decisión definitiva sobre su futuro profesional.

Desde el círculo cercano al futbolista actualmente vinculado al PSG, han comunicado que no es imperativo que el Real Madrid determine de forma inmediata el destino del jugador. Él prefiere evaluar otras posibilidades, tanto en el ámbito deportivo como en el económico. En este contexto, emerge como principal candidato el equipo que, además, cuenta con la admiración declarada del destacado jugador francés: el Liverpool dirigido por Jürgen Klopp.