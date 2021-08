Mbappé y Messi: carreras paralelas

La llegada del argentino podría suponer la salida del francés, que podría estar molesto con la presencia del ex ‘10’ del Barça.

Kylian Mbappé y Leo Messi viven carreras paralelas. El futbolista francés del PSG está en el punto de mira, con su futuro más en el aire que nunca. A pesar de que el presidente del cuadro galo afirmara en la presentación del argentino que su joven estrella se iba a quedar en la capital de Francia, la verdad es que no está todo tan claro como parece en torno a la situación del campeón del mundo con Francia. El Real Madrid está más pendiente que nunca de lo que pase con Mbappé, su gran objetivo, y si se pronunciara sobre su futuro, las palabras del delantero podrían precipitar los acontecimientos para favorecer su posible salida de la capital de Francia.

“La Gazzetta dello Sport” ha informado de que el próximo lunes, el propio Mbappé podría anunciar su futuro. Hay que tener en cuenta que el delantero, la gran figura del PSG en los últimos años, quiere ser el centro de un proyecto, y, ahora, con la llegada de Messi, una gran superestrella, su estatus en la capital de Francia podría verse amenazado. Es por ello por lo que su salida podría tener sentido en estos momentos. Además, hay que recordar que sigue sin renovar con el PSG, y no parece tener intención de hacerlo, al menos por el momento. Esto pone el miedo en el cuerpo a la afición y dirigencia parisina, que buscan atar su continuidad cuanto antes, aunque eso parece más difícil que nunca.

Mbappé, con menos apoyos que nunca en el PSG

El delantero galo, que siempre ha sido considerado una de las grandes estrellas del PSG. Sin embargo, este sábado, en la previa del encuentro ante el Estrasburgo, ya se empiezan a apreciar algunas grietas entre la afición parisina. En el recibimiento del equipo, cuando se llegó al nombre e imagen del delantero campeón del mundo y gran estrella del cuadro de la Ligue 1, los hinchas del conjunto de la capital dedicaron una sonora pitada al punta, algo que hasta este momento parecía impensable, ya que Mbappé siempre ha sido el ídolo para una de las aficiones más exigentes de Europa.

La presión para que renueve es más fuerte que nunca, y el cuadro francés es conocido por no bajar los brazos y ceder a los deseos de sus jugadores. Bien conocido es lo que le sucedió a Rabiot. El delantero se está haciendo fuerte para no renovar con el PSG, pero el propio equipo está aumentando la presión para que a su estrella no le quede otra que ampliar su contrato con el equipo de la Ciudad de la Luz. Mbappé tiene la palabra, y nadie más sabe lo que tiene en mente el delantero, más presionado que nunca, y al que pueden poner contra las cuerdas los dirigentes de su propio club, que han insistido una y otra vez que no saldrá y que terminará renovando su contrato en la capital del país vecino.

Messi, el nuevo ídolo de la afición parisina

Mientras, parece que hay un sustituto en el corazón de la hinchada del PSG, y ese no es otro que Leo Messi. El futbolista argentino, uno de los fichajes más mediáticos de la historia del fútbol, fue recibido a lo grande por la afición que pobla las gradas del Parque de los Príncipes. Messi, que ha vivido unas semanas de lo más intensas, fue de los más aclamados por parte de la afición. Presentado junto al resto de fichajes, entre los que destaca también Sergio Ramos, el futbolista de Rosario tuvo claro que es uno de los nuevos símbolos para la afición francesa, que está eufórica con la llegada de uno de los mejores futbolistas de la historia del deporte rey.

Messi es el nuevo ídolo del PSG. El golpe que ha dado el cuadro que milita en la Ligue 1 es vital, y el proyecto es de lo más competitivos, sino el que más ha mostrado el equipo que ahora dirige Pochettino y tiene claro lo que quiere. Desean mantener a todos sus cracks, pero si Mbappé se mantiene sin renovar y su idea es salir para marcharse al Real Madrid, no lo pondrán nada fácil. La llegada de Messi, los silbidos de la afición al ‘7’ del PSG… El cuadro galo ya se ha puesto manos a la obra para aumentar de forma significativa la presión.

