Mbappé supera a Messi en tiros a puerta; Ronaldo, noveno

Hasta ahora, el francés Kylian Mbappé lidera el Mundial 2026 con 19 tiros a puerta, según «Squawka».

Le sigue el argentino Lionel Messi con 18, y en tercera posición está el noruego Erling Haaland con 13.

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El inglés Harry Kane es cuarto con 12 disparos, por delante de Vinicius Jr., Mikel Oyarzabal y Jude Bellingham, quintos con 11 cada uno.

El joven español Lamine Yamal es octavo con 10 disparos, la leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo noveno con 9 y el francés Désiré Doué décimo con 8.

Clasificación de los jugadores con más disparos a puerta en el Mundial de 2026:

1. Kylian Mbappé (Francia) — 19 disparos

2. Lionel Messi (Argentina) — 18 disparos

3. Erling Haaland (Noruega) — 13 disparos

4. Harry Kane (Inglaterra) — 12 disparos

5. Vinícius Júnior (Brasil) — 11 disparos

6- Mikel Oyarzabal (España) — 11 disparos

7- Jude Bellingham (Inglaterra) — 11 disparos

8- Lamine Yamal (España) — 10 tiros

9. Cristiano Ronaldo (Portugal) — 9 tiros

10. Désiré Doué (Francia) — 8 tiros.



