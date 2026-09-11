Mbappé: soy diferente a Messi y esto es lo que espero de Mourinho

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, se pronunció sobre la comparación de sí mismo con Lionel Messi, leyenda del Barcelona y de la selección de Argentina.

Mbappé fue preguntado, en una entrevista concedida al diario francés "L'Équipe", por verse a sí mismo jugando a los 39 años como Lionel Messi, y respondió: "¡Me veo jugando hasta llegar a los 100 años si hace falta! (ríe)".

Y añadió: "¿Estaré al mismo nivel? Es una cuestión de inteligencia: saber cuándo ya no puedes continuar. Messi no ha tenido que hacerse esa pregunta porque todavía es capaz. Además, Lionel Messi es Lionel Messi. Y yo me considero un jugador diferente. Pero él es uno de esos jugadores diferentes".

Sobre lo que espera de José Mourinho, entrenador del Real Madrid, dijo: "Simplemente que me haga jugar. (ríe). Después, creo que soy capaz de adaptarme al resto de las cosas. No tengo expectativas especiales. Que sea él mismo, con eso me basta".

A Mbappé se le preguntó si se imaginaba terminando su carrera sin ganar la Liga de Campeones de Europa o el Balón de Oro, y respondió: "Sí. Ganar se logra en el campo. Bueno, el Balón de Oro depende también de la votación. Pero antes de mirar lo que ocurrirá dentro de diez años, hay que mirar lo que ocurre ahora. Este año tengo una gran oportunidad de ganar el Balón de Oro".



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