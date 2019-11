Mbappe se sincera:” No merezco el Balón de Oro"

Kylian Mbappé fue protagonista un día más antes de enfrentarse al en Champions en el probablemente partido más atractivo de la quinta jornada. Al ser preguntado en una entrevista para Ouest France se sinceró sobre el Balón de Oro.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

"¿El Balón de Oro? Tengo que ser realista, no lo merezco. Hay jugadores que han hecho más que yo. Con el no gané todos los títulos nacionales y en la defraudamos”.

Mbappé ha firmado una buena temporada a nivel individual pero lo cierto es que en el plano colectivo su equipo no ha conseguido los objetivos marcados a principios de temporada.

“Es cierto que a nivel individual gané muchos premios, pero en el fútbol uno no juega solo y debe ser aceptado ”.

Reconoce que pese a la ilusión por ganar el Balón de Oro es algo que no le quita el sueño y sabe que es joven aún para lograrlo.

“Tengo tiempo aún para ganarlo, no tengo prisa, no es algo que me atrape”.