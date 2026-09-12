Mbappé se acerca a un hito histórico: ocho goles le separan del récord de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé continuó con su gran momento en el Real Madrid, tras marcar dos goles ante el Rayo Vallecano para conducir al conjunto blanco a la victoria (4-1), elevando su cuenta a 6 goles en LaLiga e igualando a Raphinha en la carrera por el premio "Pichichi".

El primer gol de Mbappé llegó a los 14 minutos, después de que Carreras se lanzara por la banda derecha y se adentrara en el área, antes de sufrir una zancadilla de Lejeune, lo que llevó al árbitro García Verdura a señalar el punto de penalti.

Mbappé se encargó de ejecutar el lanzamiento, colocando el balón a la izquierda de Odero, que disputó su primer partido como titular con el Rayo Vallecano.

8 goles separan a Mbappé del centenar

Mbappé no se conformó con su primer gol, ya que volvió en el minuto 91 para anotar su segundo tanto en el encuentro y el cuarto del Real Madrid, con lo que llegó a 6 goles en LaLiga y redujo a solo 8 los goles que le separan de alcanzar los 100 con la camiseta del Real Madrid, un logro que busca conseguir en poco más de dos temporadas.

Cristiano Ronaldo había alcanzado la misma cifra en un momento similar, tras marcar su gol número 100 con el club el 2 de noviembre, después de disputar 105 partidos.

A Mbappé le quedan 6 partidos en LaLiga y dos en la Liga de Campeones, lo que le da 8 encuentros para llegar al gol número 100 con el Real Madrid.