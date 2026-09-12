Mbappé se acerca a un hito histórico: nueve goles le separan del récord de Ronaldo

Kylian Mbappé solo necesitó 14 minutos para compensar el penalti que falló en el duelo ante el Real Betis, después de marcar desde el punto de penalti frente al Rayo Vallecano, elevando su cuenta a 5 goles en LaLiga y manteniendo su persecución por el liderato en la carrera por el premio «Pichichi».

El gol de Mbappé llegó después de que Carreras arrancara por la banda derecha y se adentrara en el área, antes de recibir una zancadilla de Lejeune, lo que llevó al árbitro García Verdura a señalar el punto de penalti.

Mbappé se encargó de la ejecución, colocando el balón a la izquierda de Ordero, quien disputó su primer partido como titular con el Rayo Vallecano.

El delantero francés elevó su cuenta a 5 goles en LaLiga, a un solo gol de Raphinha, líder de la carrera por el «Pichichi», premio del que Mbappé es el vigente ganador, e igualó además con Camello, Zabiri y Roberto Fernández.

9 goles separan a Mbappé del centenar

Mbappé necesita ya solo 9 goles para alcanzar los 100 goles con el Real Madrid, una gesta que busca lograr en algo más de dos temporadas.

Cristiano Ronaldo había llegado a la misma cifra en un momento similar, tras marcar su gol número 100 con el club el 2 de noviembre, después de disputar 105 partidos.

A Mbappé le quedan 6 partidos en LaLiga y dos en la Liga de Campeones, lo que le da 8 encuentros para alcanzar el gol número 100 con el Real Madrid.

Minutos después del gol de Mbappé, Carreras continuó protagonizando la escena, tras combinar con el delantero francés dentro del área, antes de quedarse solo ante el portero Ordero y colocar el balón en la red, marcando el segundo gol del Real Madrid después de haber provocado el penalti del que llegó el gol de Mbappé.

La superioridad del Real Madrid no se detuvo ahí, ya que Jude Bellingham añadió el tercer gol, después de que Vinicius Junior arrancara por la banda izquierda y enviara un pase atrás, que el centrocampista inglés remató a la red, ofreciendo el conjunto blanco una primera mitad contundente aprovechando los espacios en la defensa del Rayo