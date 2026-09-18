Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid y de la selección francesa, anunció la firma de un contrato de colaboración con la empresa suiza de equipamiento deportivo "On", convirtiéndose en embajador global de la marca y adoptándola como su nuevo proveedor técnico en sustitución de "Nike", que le había acompañado desde sus primeros años en el fútbol.

Mbappé confirmó el paso a través de sus cuentas en las redes sociales, mediante un mensaje emotivo en el que habló de la continuidad de su sueño de practicar el fútbol junto a sus amigos, señalando que la nueva colaboración representa una oportunidad para construir un futuro diferente para el juego, que combine la innovación y el disfrute de jugar.

El jugador francés afirmó que lo que le atrajo de "On" fue la posibilidad de "construir algo totalmente nuevo" y de aportar su experiencia y su visión al desarrollo de productos de fútbol, subrayando su deseo de llevar más allá los límites de la innovación conservando el lado humano y el disfrute que caracterizan al deporte.

La empresa otorga a Mbappé un papel central en el desarrollo de su estrategia relacionada con el fútbol, a través del trabajo con los equipos de producto y los deportistas, y de la participación en el diseño y las pruebas de nuevas botas y equipamientos. Además, el jugador aportará su visión técnica basada en su experiencia al más alto nivel y en sus estadísticas profesionales.

La elección de "On" por parte de Mbappé también estuvo influida por la presencia de su compatriota Thierry Henry en el cargo de director de fútbol de la marca, ya que ambas partes trabajan en aprovechar sus experiencias para lanzar la presencia de la empresa en el mercado del fútbol, en el que entra por primera vez desde su fundación en los Alpes suizos en 2010.

"On" tiene previsto aprovechar la tecnología LightSpray para desarrollar botas de fútbol ligeras y precisas, diseñadas para adaptarse al pie como una "segunda piel", en el marco de su intención de reimaginar el equipamiento del juego y reforzar su presencia entre los futbolistas profesionales.