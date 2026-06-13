Mbappé lanza un mensaje velado a la afición del Real Madrid

Kylian Mbappé, estrella de Francia, elogió a su compañero en el Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, pero también lanzó una indirecta a la afición madridista.

En una entrevista con L'Équipe, recogida por Mundo Deportivo, Mbappé afirmó: «Chamamá es un gran jugador, es el segundo capitán y está en un buen momento de su carrera».

Y añadió: «Creo que Tchouameni ha sido uno de los jugadores más regulares del Real Madrid esta temporada».

Después, en lo que se interpretó como un mensaje velado a la afición madridista, añadió: «Cuando llegué, Aurélien pasaba por un momento difícil; estaba bajo presión y acabó jugando de central, pero en Madrid eso no importa».

Y añadió: «Da igual si juegas de central o de centrocampista: si no rindes, no te dejan en paz. Me gustó la personalidad con la que Chouameni afrontó la situación y le dio la vuelta».

Y concluyó: «Chouameni ha salido de esa experiencia más fuerte. Ahora llega con mucha confianza y fe en sus capacidades».

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