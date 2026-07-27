Mbappé interrumpe sus vacaciones con un extenso mensaje: no siempre elegimos cómo termina la historia

Kylian Mbappé, estrella de la selección francesa y del Real Madrid, rompió su silencio tras la eliminación de "Les Bleus" de la fase final de la Copa del Mundo 2026, dirigiendo un emotivo mensaje a la afición francesa en el que afirmó que el orgullo por el rendimiento va más allá de la decepción de no haber conquistado el título.

En un mensaje difundido este lunes por numerosos medios de comunicación, el capitán francés expresó su profundo agradecimiento a los aficionados que apoyaron a la selección durante todo el torneo, diciendo: "Gracias a vosotros. Un mes cargado de emociones, en el que superamos los límites de nuestras capacidades. Un mes de orgullo por vestir los colores de Francia, lleno de la pasión que nos impulsa sobre el terreno de juego y que os impulsa también a vosotros frente a la pantalla y en las gradas".

Y añadió Mbappé, que actualmente se encuentra de vacaciones a la espera de su regreso a los entrenamientos bajo la dirección del técnico portugués José Mourinho: "No conquistamos un título colectivo, y eso es doloroso y seguirá siéndolo durante algún tiempo, no os voy a mentir al respecto. Quizás os debíamos un final mejor, pero no siempre elegimos cómo termina la historia; sí elegimos lo que ponemos en ella, y damos todo lo que está en nuestra mano".

El jugador de 27 años, que se coronó como máximo goleador del torneo, elogió a sus compañeros de equipo, subrayando que el galardón individual "pertenece al equipo tanto como me pertenece a mí", diciendo: "Sin su duro trabajo, sus desmarques, sus pases, y sin el espíritu de equipo que nos acompañó desde el primer partido hasta el último, no habría podido marcar todos estos goles".

Mbappé expresó su orgullo por haber liderado a la selección francesa en su tercera participación en una Copa del Mundo, diciendo: "Desde pequeño soñaba con jugar en un Mundial aunque fuera una sola vez. Jugué en tres ediciones, gané una, y este año tuve el honor de jugar como capitán. Nunca lo olvidaré".

La estrella francesa dirigió su agradecimiento especial a los aficionados que "trasnocharon, a veces hasta la medianoche según las diferencias horarias, para vernos jugar al otro lado del mundo", y añadió: "Os encontrasteis en vuestras casas, en las cafeterías, con vuestras familias o amigos, por toda Francia y fuera de ella. Otros estuvieron presentes con nosotros en los estadios, con las banderas sobre los hombros".

Y continuó: "Niños con ojos brillantes, hombres y mujeres de todos los orígenes y generaciones, unidos por una misma alegría: la alegría de participar. Esa es la fuerza de este deporte. Y nunca nos fallasteis, ni siquiera en los momentos más difíciles, ni siquiera cuando menos lo merecíamos".

Mbappé también dirigió su agradecimiento al director técnico Didier Deschamps y a todo su cuerpo técnico, diciendo: "Gracias a él y a todo su equipo: los fisioterapeutas, los cocineros, los preparadores, los conductores; todas esas personas a las que nadie ve, y sin las cuales nada de esto habría sido posible".

Al concluir su mensaje, Mbappé afirmó que "el fútbol, en esencia, sigue siendo un juego que nos tomamos en serio, un juego en el que trabajamos toda nuestra vida para intentar dominarlo, pero que aun así es un juego con sus reglas sencillas que no han cambiado desde que empezamos a jugar: el balón, la portería y las ganas de marcar".

La estrella del Real Madrid cerró su mensaje con un tono optimista diciendo: "La Copa del Mundo ha terminado, pero la historia continúa. Habrá otros partidos, otras noches de verano o de invierno, en las que nos encontraremos todos frente a este mismo juego, con las mismas ganas inagotables. No hemos terminado de jugar juntos. Gracias por todo".