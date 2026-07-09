Mbappé iguala a Kane... y sigue avanzando hacia el trono de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé batió su récord con Francia al abrir el marcador ante Marruecos en el 60’ (2-0).

Mbappé llegó a 21 goles en grandes competiciones (20 en Mundiales y uno en la Eurocopa), igualando al inglés Harry Kane en el segundo puesto de la lista de jugadores europeos con más goles en grandes competiciones, por detrás del líder, el portugués Cristiano Ronaldo (25), y por delante de los alemanes Miroslav Klose (19) y Gerd Müller (18).

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Además, Mbappé se ha convertido en el primer jugador en participar en 11 goles en una misma edición del Mundial desde Gerd Müller con Alemania en 1970, tras alcanzar 8 goles y 3 asistencias en 2026, frente a las 13 participaciones goleadoras de Müller en 1970 (10 goles y 3 asistencias).

La estrella del Real Madrid fue sustituido en el 77’ por lesión, entrando Jean-Philippe Mateta.



