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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Mbappé: «¡Entonces jugaré hasta los 80!»

K. Mbappe
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Estrella de Francia: «No es fácil ganar el primer partido del Mundial»

Kylian Mbappé, capitán de Francia, respondió a las críticas que recibe en el Real Madrid y en la selección.

Tras una temporada sin títulos con el Real Madrid, pese a sus buenos números personales, Mbappé respondió a las críticas.

Sin embargo, este martes marcó dos goles que dieron a Francia un valioso 3-1 sobre Senegal en el debut del Mundial 2026.

Con este doblete, Mbappé, finalista en las dos últimas ediciones y campeón en una, llegó a 14 goles en Mundiales, igualando a Gerd Müller como tercer máximo anotador del torneo, solo por detrás de Ronaldo (15) y Klose (16).

«No fue el inicio perfecto que buscábamos, pero siempre es bueno comenzar un torneo con victoria»,declaró Mbappé a M6. «Eso da tranquilidad, aunque en el Mundial nunca hay calma».

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Y añadió: «Empezar con victoria no es fácil, todas las selecciones quieren ganar y representar bien a su país».

«No fue un partido fácil, pero sabemos que podemos marcar en cualquier momento y eso nos da confianza», añadió.

Sobre las críticas, añadió: «No busco venganza; si jugara solo para callar a mis críticos, tendría que seguir hasta los ochenta».

Juego para dejar huella en la historia de mi país y para ayudar a mi equipo a ganar el Mundial».

Y cerró: «Es solo el primer partido de grupo. La gente exagerará, ya sea con entusiasmo o críticas. Nosotros debemos mantener la calma y la concentración».

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