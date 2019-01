Mbappé 'echa' de su habitación a Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé ha 'echado' de su habitación a Cristiano Ronaldo. El delantero francés del Paris Saint-Germain tenía decenas de fotos en su dormitorio con la imagen del ex jugador del Real Madrid, pero empieza 2019 sin ellas.

Así ha quedado demostrado en la última publicación que hizo el joven jugador en las redes sociales. Cabe recordar que, en su día, se hizo viral una imagen de Mbappé en la que aparecía sentado en su habitación rodeado de pósters de Ronaldo.

A young Kylian Mbappé with his idol Cristiano Ronaldo. They will play against each other on 14 February in the Champions League. pic.twitter.com/jfKb769Ku6