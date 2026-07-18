Mbappé desata una «gran polémica» por su actitud hacia Tuchel

Kylian Mbappé, delantero de Francia, generó polémica al aparecer riendo y bromeando con Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, en el descanso del partido por el tercer puesto del Mundial, pese a que su equipo ya perdía 4-0.

Las cámaras captaron al jugador riendo con Tuchel, su exentrenador en el PSG, lo que molestó a la afición francesa, pues parecía que la goleada no le afectaba.

Un claro contraste con sus declaraciones

Esta actitud contrasta con sus propias declaraciones previas, en las que prometió honrar a Deschamps con la medalla de bronce.

Su actitud contrastó con sus palabras y desató críticas en redes.

Tuchel fue su técnico en el PSG, lo que explica la amistad, pero el momento de la broma hizo dudar sobre el compromiso del astro francés con su selección y con su entrenador saliente.

Lucha por el título de máximo goleador

Mbappé y Lionel Messi, estrella de Argentina, luchan por ser el máximo goleador del Mundial 2026, con 8 tantos cada uno. Messi jugará la final contra España este domingo y puede quedar líder.