Máximos goleadores de la Champions League 2025-26: Kylian Mbappé, Erling Haaland y jugadores con más goles en la UCL esta temporada

La batalla para terminar como el máximo goleador de la Champions League en la campaña 2025-26 se está perfilando como un enfrentamiento de peso pesado, con los delanteros más letales de Europa intercambiando golpes por una de las coronas individuales más codiciadas del fútbol.

La temporada pasada, la carrera terminó en un empate ya que Raphinha y Serhou Guirassy iluminaron la competición con 13 goles cada uno, impulsando a Barcelona y Borussia Dortmund a través de profundas trayectorias en el continente. No fue solo un duelo de dos caballos; el torneo se convirtió en una bonanza de goles, con ocho delanteros diferentes anotando ocho o más goles cuando se asentó el polvo.

Para ponerlo en contexto, retrocedamos solo una temporada anterior: Harry Kane y Kylian Mbappe compartieron la Bota de Oro 2023-24 con solo ocho goles cada uno. Ese listón no solo subió en 2024-25, se disparó por las nubes. Si la temporada pasada demostró algo, es que los delanteros de élite de Europa están operando a un nuevo nivel, y los márgenes para la gloria de la Bota de Oro nunca han sido más estrechos.

Y ahora, con el nuevo formato asentándose y las mayores estrellas del continente encendidas a todo vapor, la carrera 2025-26 promete ser aún más implacable.

Máximos goleadores de la UEFA Champions League 2025-26: Clasificación actualizada de la Bota de Oro

(*) :- Actualizado después de la conclusión de los partidos el miércoles 26 de noviembre.

Rango Jugador Club Goles 1 Kylian Mbappe Real Madrid 9 2 Victor Osimhen Galatasaray 6 3 Harry Kane Bayern Munich 5 =3 Erling Haaland Manchester City 5 5 Anthony Gordon Newcastle United 4 =5 Harvey Barnes Newcastle United 4 =5 Marcus Rashford Barcelona 4 =5 Gabriel Martinelli Arsenal 4 =5 Vitinha PSG 4 =5 Lautaro Martinez Inter Milan 4

¿Quién ganó la Bota de Oro de la Champions League la temporada pasada?

La carrera de goleadores de la UEFA Champions League de la temporada pasada no produjo un solo rey de la montaña; en cambio, Serhou Guirassy y Raphinha plantaron sus banderas lado a lado en la cima.

El electrizante dúo concluyó la campaña 2024-25 codo a codo, terminando como los máximos goleadores conjuntos y, finalmente, compartiendo los derechos de presumir de la Bota de Oro. Con la UEFA negándose a usar desempates para separar a los jugadores con los mismos goles, ambos goleadores se llevaron la corona, una recompensa apta para dos delanteros que fueron simplemente imparables en el escenario más grande de Europa.