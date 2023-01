Máximo Perrone, de Vélez a Mancheste City: precio del fichaje, cuándo viaja y dónde jugará

El prometedor mediocampista del Fortín podría ser compañero de Julián Álvarez: la idea es que sea evaluado por Guardiola y luego decidir su futuro.

La cantera de Vélez, en los últimos tiempos, es una fuente inagotable de grandes talentos. Y el último joven en deslumbrar al José Amalfitani es Máximo Perrone, volante central que recién cumplió los 20 años.

El primer rumor sobre una posible venta del futbolista fue Newcastle, pero finalmente fue descartado. Luego llegó otro tanque, incluso mayor, de la Premier League: Manchester City.

Sergio Rapisarda, presidente del Fortín, comentó que no está demasiado contento con la manera de manejarse de los ingleses. "He hablado con ellos porque ya tuvimos un antecedente (Benjamín Garré en 2018 ejerció la Patria Potestad para irse a Manchester City). Se manejan de esa manera.

Estuvieron persuadiendo constantemente al chico para ejecutar la cláusula

", expres

ó el mandamás velezano.



La cláusula de Perrone es de

8.000.000 de euros

y hay dos maneras de ejecutarla: lo debe hacer el futbolista, a modo de indemnización, o bien puede autorizar a un tercero. En este caso, un club.



Según habló en entrevista con Vélez670 Radio, también está disconforme con las formas de

Guardiola

:

"Hicieron una oferta, pero no nos sedujo. Él se quiere ir. No es fácil, lo llamó tres veces el técnico del City. También lo persuadió Mascherano. El chico quiere irse, le encanta el técnico y el club, pero no vamos a correr un riesgo innecesario".

De realizarse este traspaso, podría ejecutarse luego de disputarse el Sudamericano Sub 20 en el que será titular indiscutido en la Selección argentina. Es que al igual que Julián Álvarez, irá directamente al campeón de la Premier League, donde será evaluado durante este semeste por Pep, quien recibió la recomendación de Javier Mascherano.

La idea es ver de qué manera se adapta al club y cuando finalice la temporada definir si tiene las condiciones para mantenerse en la élite inglesa o requiere ser cedido a alguno de los equipos que forman parte del grupo de capitales mayormente emiratíes.