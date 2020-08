Mauricio Vaquerano se dedica a la importación de vehículosq

El exjugador de fútbol profesional tuvo una carrera de 10 años en el balompié cuscatleco.

Mauricio Vaquerano intentó tener su última incursión en el fútbol profesional de El Salvador en el año 2015, pero la salida del técnico Efraín Burgos del equipo de la Universidad Nacional, lo dejó sin jugar en la Primera División.

En la actualidad, el salvadoreño se dedica a la compra y venta de vehículos que exporta desde y sobre ese tema charló con el periódico el Gráfico: “Emprendí un negocio tras mi retiro y gracias a Dios me ha ido bien. No me va mal. Pero siempre me gusta jugar fútbol. Es bien difícil la situación de un futbolista acá en El Salvador cuando no llegás por cuello”.

“Ahora jugaría de gratis, pero el tiempo no te perdona.Uno a esta edad no quiere quitarle el puesto a un joven, pero siempre he pensado que acá los jugadores se deben medir por la calidad, no por la edad. Yo debuté en Primera por mi capacidad”, señaló Vaquerano sobre su relación con Alianza, equipo del cual es seguidor y donde también jugó.