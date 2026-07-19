Maurice Steijn impone sanciones máximas a los jugadores

Cada entrenador tiene sus propias reglas. Maurice Steijn explicó en el programa «De Oranjezomer» por qué, como entrenador, impone sin piedad la multa máxima.

El árbitro asistente Angelo Boonman, invitado el sábado, contó su lucha contra los insultos con la palabra «cáncer». Su esposa Angelique y su hijo Devano murieron por esta enfermedad. Con la fundación «Stop Schelden Met KK», Boonman y Bas Nijhuis trabajan para reducir ese uso ofensivo.

«Todos usan la palabra “cáncer” como si nada», afirmó Boonman, quien explicó cómo la emplean sobre todo los jóvenes. «La misión es concienciar sobre lo que realmente se dice. Si, pese a saber que es una enfermedad grave y sus consecuencias, decides seguir usándola, es tu decisión».

Steijn, sin equipo actualmente, se sumó al debate: «Empecé en el ADO Den Haag y, en La Haya, insultar con la palabra “cáncer” es muy habitual». Aseguró que el problema no solo estaba en las gradas, sino también en la cantera y que eso le molestaba muchísimo.

Conmovido por la historia de Boonman, añadió: «Todos nos enfrentamos a ello en algún momento; en su caso, dos veces. Es terrible».

Por eso, desde el principio de su carrera como entrenador, decidió actuar con firmeza: «En uno de mis primeros trabajos les dije a los jugadores: “Si usáis esa palabra, en el campo o en el vestuario, y yo la oigo, os impondré la multa máxima”. Algo así no se hace».

Thomas van Groningen, que sustituía a la ausente Hélène Hendriks, preguntó a Steijn si alguna vez había aplicado la multa. «No, nunca. Eran chicos jóvenes, pero así les hicimos ver que no debían usar esa palabra», concluyó.



