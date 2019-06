Matías Fernández rompería su vínculo con Junior

El 14 estaría viviendo sus últimas semanas en Colombia. "Tiene contrato con nosotros, pero no nos cerraremos a nada", dijo el presidente Antonio Char.

Matías Ariel Fernández, o el Mati, como es más recordado con cariño por los hinchas colocolinos, estaría viviendo sus últimos días en . Junto a Junior, el volante esperaba dar un giro a su carrera menguada por las lesiones, sin embargo el físico no lo acompañó.

Y es que su arribo a la tienda colombiana hacía presagiar que tendría una buena temporada, pero con el pasar del tiempo se fue diluyendo en actuaciones irregulares hasta que llegaron las dolencias físicas. Aún así logró celebrar el título local del primer semestre después de imponerse ante .

El haber estado por debajo de la expectativa, sería el motivo por el que la dirigencia del conjunto de Barranquilla dejaría partir al ex seleccionado chileno, quien en el ocaso de su actividad, podría volver al lugar donde todo comenzó: .

Al menos así aseguran desde Colombia desde el pasado mes de mayo, donde dan al calerano como uno de los que dejará la escuadra en julio.

#HablaDeportesRadio Información de nuestro director @JuanSalvadorB, Matías Fernández dejaría a Junior en junio y todo indicaría que el chileno jugará en Colo Colo. pic.twitter.com/SuSrGCDHBX — Habla Deportes (@HablaDeportes) 21 de mayo de 2019

"El presente de él es que acá vino por un año. Seguramente habrá que definir, porque él quiere estar en un equipo, sea cual sea, donde tenga actividad, creo que es lo más conveniente para el jugador y para el club, eso es lo que hay que definir. Estamos abiertos a posibilidades que puedan surgir en el mercado" declaró recientemente Fuad Char, dueño del equipo 'Tiburón', según informó El Deportivo. Y agregó a La Cuarta que "Matías tiene contrato con nosotros, pero no nos cerraremos a nada. Existen cláusulas de confidencialidad entre el club y el futbolista".

Igualmente, Julio Comesaña se refirió al tema al mismo medio: "No tengo ningún argumento futbolístico. He visto una mejoría en su estado de forma pero no lo vi competir, así que no tengo argumentos ni para descalificarlo. No puedo dejarme llevar por su hoja de vida. Sería irresponsable decir algo, yo quiero lo mejor para el equipo", agregando que "lo más seguro es que no continúe con nosotros".

Además de Fernández, Fabián Sambueza tampoco seguiría en Junior, tanto así que sus reemplazos en el equipo estarían cerca de confirmarse con las inminentes llegadas de los venezolanos Luis Gonzáles y Edder Farías.